Гвардиола: матч с «Тоттенхэмом» показал, что «Ман Сити» может стать лучше

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его команда в нынешнем сезоне может выступить лучше, чем в прошлом.

«В матче с «Тоттенхэмом» мы показали, что можем играть лучше, чем в прошлом сезоне. В минувшем сезоне было не так много встреч, которые мы провели настолько же хорошо. Тогда нам удалось обыграть «Челси» со счётом 6:0, но матч с «Тоттенхэмом» всё равно лучше.

В прошлом году мы сразу шли на ворота соперника, и в первых пяти случаях забили четыре раза. Таков футбол и любой другой вид спорта. Но мы играли лучше», — приводит слова 48-летнего специалиста Sky Sports.

Напомним, «Манчестер Сити» в матче 2-го тура английской Премьер-лиги на своём поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).