Хет-трик Левандовски и дебют Коутиньо — в видеообзоре матча «Шальке» — «Бавария»

В матче 2-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» разгромила гельзенкирхенский «Шальке-04» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена».
Счёт был открыт на 20-й минуте. Автором гола стал Роберт Левандовски, который реализовал пенальти. В начале второго тайме он же увеличил разрыв в счёте. На 75-й минуте Левандовски довёл счёт до крупного, оформив хет-трик. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Кингсли Коман.
«Бавария», набрав четыре очка, поднялась на четвёртое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Шальке-04» — на 12-м месте в таблице.
В 3-м туре «Бавария» дома сыграет с «Майнцем». «Шальке-04» на своём поле встретится с «Гертой». Оба матча состоятся 31 августа.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 25 августа 2019
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