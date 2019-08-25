Хет-трик Левандовски и дебют Коутиньо — в видеообзоре матча «Шальке» — «Бавария»

В матче 2-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» разгромила гельзенкирхенский «Шальке-04» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена».



Счёт был открыт на 20-й минуте. Автором гола стал Роберт Левандовски, который реализовал пенальти. В начале второго тайме он же увеличил разрыв в счёте. На 75-й минуте Левандовски довёл счёт до крупного, оформив хет-трик. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Кингсли Коман.



«Бавария», набрав четыре очка, поднялась на четвёртое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Шальке-04» — на 12-м месте в таблице.



В 3-м туре «Бавария» дома сыграет с «Майнцем». «Шальке-04» на своём поле встретится с «Гертой». Оба матча состоятся 31 августа.

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