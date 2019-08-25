Гилерме — о ничьей с «Краснодаром»: результат неплохой, идём дальше

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме дал комментарий после выездного матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Тяжело, было очень жарко. Не привык играть при такой погоде. Считаю, результат неплохой. Здесь всегда очень сложно играть. Идём дальше.

Как было с тремя центральными защитниками? Для меня вообще нет разницы. Я уже много раз играл с тремя защитниками, всегда было хорошо. К сожалению, Алексей Миранчук заболел, и главный тренер должен был сделать какие-то изменения», — сказал Гилерме.

Видео можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».

«Краснодар», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» (14) занимает второе место.