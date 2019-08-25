Ракицкий поздравил Донецк с Днём шахтёра

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий в социальных сетях опубликовал поздравление с Днём шахтёра.



«С Днём шахтёра! С Днём города, мой Донецк! Особенный день для каждой горняцкой семьи! Шахтёры, крепкого вам здоровья! Донецк, ты мое сердце, моя душа! Я жду! Я верю!» — написал Ракицкий на своей странице в «Инстаграме».



Ракицкий перешёл в «Зенит» из донецкого «Шахтёра» в конце января 2019 года. Украинский футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года.



Защитник является воспитанником «Шахтёра». За донецкий клуб он провёл 325 матчей, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также 30 результативных передач. В составе «Шахтёра» шесть раз становился чемпионом Украины.

Украинский журналист — о Ракицком: игрок ведущей команды РПЛ достоин сборной