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Ракицкий поздравил Донецк с Днём шахтёра

Ракицкий поздравил Донецк с Днём шахтёра
Футбол / РПЛ 0

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий в социальных сетях опубликовал поздравление с Днём шахтёра.

«С Днём шахтёра! С Днём города, мой Донецк! Особенный день для каждой горняцкой семьи! Шахтёры, крепкого вам здоровья! Донецк, ты мое сердце, моя душа! Я жду! Я верю!» — написал Ракицкий на своей странице в «Инстаграме».

Ракицкий перешёл в «Зенит» из донецкого «Шахтёра» в конце января 2019 года. Украинский футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года.

Защитник является воспитанником «Шахтёра». За донецкий клуб он провёл 325 матчей, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также 30 результативных передач. В составе «Шахтёра» шесть раз становился чемпионом Украины.

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