Клопп: лишь в Англии трансферное окно закрывают до старта сезона, бессмысленно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о трансферном окне в АПЛ.



«Мне всё равно, когда закрывается трансферное окно, но оно должно закрываться одновременно. В этом была вся идея. Были разговоры, чтобы закрывать трансферное окно до начала сезона. Это хорошая идея, но только в Англии её применили. Это бессмысленно.



Может мне кто-нибудь объяснить, в чём выгода АПЛ? У нас действительно нет проблем с составом, но у других команд их ключевые игроки всё ещё находятся на рынке, и всё может произойти.



Вы хотите объединить команду и сосредоточиться на будущем, но этого не может быть, пока открыто окно. Не понимаю, почему это решение всё ещё не пересмотрено. Это была хорошая идея, но она не сработала», — приводит слова Клоппа The Telegraph.

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