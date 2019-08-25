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Клопп: лишь в Англии трансферное окно закрывают до старта сезона, бессмысленно

Клопп: лишь в Англии трансферное окно закрывают до старта сезона, бессмысленно
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о трансферном окне в АПЛ.

«Мне всё равно, когда закрывается трансферное окно, но оно должно закрываться одновременно. В этом была вся идея. Были разговоры, чтобы закрывать трансферное окно до начала сезона. Это хорошая идея, но только в Англии её применили. Это бессмысленно.

Может мне кто-нибудь объяснить, в чём выгода АПЛ? У нас действительно нет проблем с составом, но у других команд их ключевые игроки всё ещё находятся на рынке, и всё может произойти.

Вы хотите объединить команду и сосредоточиться на будущем, но этого не может быть, пока открыто окно. Не понимаю, почему это решение всё ещё не пересмотрено. Это была хорошая идея, но она не сработала», — приводит слова Клоппа The Telegraph.

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