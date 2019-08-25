Агент рассказал о переговорах по трансферу Дибалы в английский клуб

Хорхе Антун, агент нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы, прокомментировал слухи о возможном переходе клиента в «Пари Сен-Жермен» и рассказал о переговорах с клубом из Англии.

«У меня не запланировано никаких предстоящих поездок в Париж. Пауло нужно просто наслаждаться моментом, поскольку мы не знаем, что может произойти в будущем.

Переговоры с «Манчестер Юнайтед»? Я разговаривал с английским клубом, но истории про комиссионные не являются правдой. Между двумя клубами просто были проблемы», — сказал Антун в интервью Tuttosport.

Ранее сообщалось, что агент требовал у «красных дьяволов» высокую зарплату для Дибалы и хотел получить € 15 млн в качестве комиссии за трансфер.

Контракт 25-летнего аргентинца с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года.