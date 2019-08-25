Игрок «Бетиса» Тельо отклонил предложения «Спартака» и «Краснодара»

Полузащитник «Бетиса» Кристиан Тельо решил остаться в нынешней команде, несмотря на интерес со стороны клубов Российской Премьер-Лиги, сообщает Onda Cero.
По информации издания, 28-летний испанец отклонил предложения московского «Спартака» и «Краснодара», а также не согласился переехать в Турцию, где ему готовы платить большую зарплату.
Тельо доволен своим положением в «Бетисе» и новым главным тренером команды Хоаном Руби, который ранее возглавлял каталонский «Эспаньол».
Кристиан выступает за «Бетис» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Фиорентины», «Порту», «Барселоны», а также вторых команд сине-гранатовых и «Эспаньола». Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2022 года.
В минувшем сезоне Тельо забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач в 41 матче во всех турнирах на клубном уровне.
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