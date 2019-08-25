«СКА-Хабаровск» разгромил «Армавир» в домашнем матче ФНЛ

В матче 10-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Армавир». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
В начале второго тайма, на 50-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Армавира», который успешно реализовал полузащитник «СКА-Хабаровска» Адлан Кацаев. Через 7 минут Кацаев оформил дубль и удвоил преимущество хозяев в счёте. На 79-й минуте хавбек хабаровской команды Владислав Камилов довёл счёт в матче до разгромного. Таким образом, «Армавир» прервал беспроигрышную серию в ФНЛ, которая длилась на протяжении 3 матчей.
«СКА-Хабаровск» набрал 15 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Армавир» (12) — на 10-м месте.
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