Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«СКА-Хабаровск» разгромил «Армавир» в домашнем матче ФНЛ

«СКА-Хабаровск» разгромил «Армавир» в домашнем матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 10-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Армавир». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В начале второго тайма, на 50-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Армавира», который успешно реализовал полузащитник «СКА-Хабаровска» Адлан Кацаев. Через 7 минут Кацаев оформил дубль и удвоил преимущество хозяев в счёте. На 79-й минуте хавбек хабаровской команды Владислав Камилов довёл счёт в матче до разгромного. Таким образом, «Армавир» прервал беспроигрышную серию в ФНЛ, которая длилась на протяжении 3 матчей.

«СКА-Хабаровск» набрал 15 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Армавир» (12) — на 10-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 10-й тур
25 августа 2019, воскресенье. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
3 : 0
Армавир
Армавир
1:0 – Кацаев – 50 (пен), 2:0 – Кацаев – 57, 3:0 – Камилов – 79
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент