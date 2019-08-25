Гвардиола: у «Ман Сити» нет Роналду и Месси, но мы забиваем невероятно много

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что его команда продолжит забивать много мячей.

«Глядя на количество голов «Манчестер Сити» в последних двух сезонах, не думаю, что есть сомнения, сможем ли мы забивать и дальше.

У нас нет двух невероятных футболистов, как Криштиану Роналду и Лионель Месси, которые забивают по 50-60 мячей за сезон, но, несмотря на это, у нас невероятное количество голов за последние две кампании.

Эту способность не потеряешь. Мы будем продолжать забивать», — приводит слова 48-летнего специалиста Sky Sports.

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» забил 95 мячей в английской Премьер-лиге, в сезоне-2017/18 — 106. В обоих случаях «горожане» стали лучшими по этому показателю.