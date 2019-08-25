«Ливерпуль» готов продать Салаха летом 2020 года

«Ливерпуль» готов расстаться с нападающим Мохамедом Салахом по окончании сезона-2019/20, сообщает Calciomercato.



Напомним, интерес к 27-летнему египетскому футболисту ранее проявлял мадридский «Реал», однако Салах принял решение остаться в английской команде.



Салах перешёл в «Ливерпуль» летом 2017 года за € 42 млн. В сезоне-2018/19 египетский форвард принял участие в 51 матче во всех турнирах, стал автором 26 забитых мячей и 13 результативных передач. В текущем сезоне Салах сыграл в 3 матчах английской Премьер-лиги, записал на свой счёт 3 мяча и отдал одну результативную передачу.



«Ливерпуль» набрал 9 очков в 3 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/20.

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