И. Суркис: «Динамо» уже столько терпело, надо ещё немножко потерпеть

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис дал комментарий после домашнего матча 5-го тура украинской Премьер-лиги с донецким «Олимпиком» (1:1). Встреча стала первой для Алексея Михайличенко после назначения на пост главного тренера бело-синих.

«Ну не удалось победить. Это же футбол. Надо выше голову держать и готовиться к следующим матчам. Оступиться может любая команда.

Не вижу ничего страшного. Понятно, что команда находилась в определённом кризисе. Ну не удалось тренерскому штабу в первой встрече одержать победу. Все победы впереди, я в этом не сомневаюсь.

Чудес же не бывает. Вы прекрасно понимаете, что они не волшебники, правильно? За неделю исправить те ошибки, которые были, невозможно.

Если футболисты будут играть на скоростях, что всегда было присуще киевскому «Динамо», а не катать мяч в середине поля, то придут голы и победы. Надо набраться терпения. Мы уже столько терпели, надо ещё немножко потерпеть», — цитирует Суркиса Football Hub.