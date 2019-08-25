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«Борнмут» — «Манчестер Сити»: прямой эфир матча начнётся 25 августа в 16:00

«Борнмут» — «Манчестер Сити»: прямой эфир матча начнётся 25 августа в 16:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 25 августа, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте, прямая видеотрансляция начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. В роли его ассистентов выступят Скотт Леджер и Саймон Лонг. Резервным рефери на эту встречу назначен Саймон Хупер.

«Манчестер Сити» набрал 4 очка в 2 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Борнмут» (4) — на 8-м месте.

С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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