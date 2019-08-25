Сорокин: «Рубин» не опасается играть со злым «Ростовом»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин поделился ожиданиями от выездного матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
«Планируем забивать — мы играем в атакующий футбол. Без этого невозможно выигрывать матчи. То, что «Ростов» много пропускает, говорит о том, что они тоже перестраиваются. В прошлом сезоне играли в пять защитников, сейчас — в четыре. Может, найдём их недоработки, которые будем использовать, чтобы увезти из Ростова победу.
Нет, мы не опасаемся, что будет сложно играть со злым «Ростовом», который в прошлом туре потерпел первое поражение. В любом случае это боевая команда. Неважно, выиграли они или проиграли. Будет непростой матч. Выделю Ерёменко, Шомуродова, Сигурдссона — капитана команды, Попова. «Ростов» — сильная команда с высоким уровнем футболистов», — цитирует Сорокина Sport24.
Матч «Ростов» — «Рубин» состоится сегодня, 25 августа, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена», начало — в 19:00 мск.
- 25 августа 2019
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