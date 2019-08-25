ЦСКА — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 25 августа в 16:30
Сегодня, 25 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 ЦСКА — «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступят Валерий Данченко (Уфа) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).
«Армейцы», набрав 10 очков, занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, команда из Грозного (7) — 12-е.
Следить за положением команд в турнирной таблице Премьер-Лиги можно на «Чемпионате». Календарь российского первенства доступен здесь.
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