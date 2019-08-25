Толпа болельщиков собралась вокруг Дзюбы после выездного поражения «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба уделил время болельщикам, которые встретили его возле стадиона после выездного матча сине-бело-голубых в 7-м туре Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:1).

Вокруг Дзюбы собралось большое количество фанатов, которые выкрикивали его фамилию и делали фотографии. Одного из юных поклонников 31-летний форвард взял на руки.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Артём выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 года. Ранее футболист защищал цвета тульского «Арсенала», «Ростова», «Томи» и московского «Спартака».

В нынешнем сезоне Дзюба забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи в 7 матчах чемпионата России. Нападающий занимает третье место в списке лучших бомбардиров турнира.