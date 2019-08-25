Моуринью хочет дождаться увольнения Зидана с поста главного тренера «Реала»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью этим летом отклонил много предложений о работе. Португальский специалист хочет дождаться увольнения Зинедина Зидана с поста наставника мадридского «Реала», сообщает AS.
Моуринью внимательно следит за ситуацией в «Реале». Ранее сообщалось, что у Зидана возникли разногласия с президентом клуба Флорентино Пересом из-за трансферной кампании.
Зинедин настаивал на приобретении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и продаже нападающего Гарета Бэйла. Перес не захотел тратить большие деньги на Погба и не продал Бэйла, а затем попросил главного тренера вернуть в состав валлийца.
Если в январе Зидан всё ещё будет на должности, Жозе, скорее всего, пересмотрит планы и попытается найти работу в другом клубе.
Напомним, Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.
- 25 августа 2019
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