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Давид Луис — о пенальти: Салах признался, что не чувствовал контакта

Давид Луис — о пенальти: Салах признался, что не чувствовал контакта
Футбол / Англия 0

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис прокомментировал эпизод с пенальти, назначенным в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3).

Эпизод произошёл в начале второго тайма. Луис придержал нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха за футболку в своей штрафной площади. Позже главный арбитр встречи назначил пенальти, который успешно реализовал Салах.

«Гол „Ливерпуля“, забитый с пенальти, убил игру. И не могу согласиться, что 11-метровый удар был назначен верно. Есть разница между тем, когда я рву футболку соперника, и тем, когда я слегка его прихватываю. Мы говорили с Салахом об этом эпизоде, и он признался, что не чувствовал контакта», — приводит слова Давида Луиса Sky Sports.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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