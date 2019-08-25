«Фенербахче» объявил о старте переговоров с Рами

«Фенербахче» на своей странице в «Твиттере» объявил о старте переговоров с французским защитником Адилем Рами. В ближайшее время Рами прибудет в Турцию для прохождения медицинского осмотра, после чего стороны обсудят условия контракта.
Напомним, Рами является свободным агентом после ухода из «Марселя». Французский клуб расторг контракт с защитником за нарушения условий соглашения. Через два дня после гостевого матча с «Тулузой» в предпоследнем туре чемпионата Франции Рами пропустил тренировку, отпросившись у президента клуба «по семейным обстоятельствам». Однако позднее выяснилось, что футболист отправился на съёмки шоу «Форт Боярд».
Рами выступал за «Марсель» с 2017 года. В сезоне-2018/19 француз принял участие в 16 матчах французского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
- 25 августа 2019
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