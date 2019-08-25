«Барселона» собирается предложить «ПСЖ» два варианта трансфера Неймара

Руководство каталонской «Барселоны» в ближайшее время снова попытается заполучить нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара. Сине-гранатовые предложат парижанам два варианта сделки, сообщает Le Parisien.
«Барселона» готова заплатить за аренду Неймара € 40 млн и отдать вингера команды Усмана Дембеле. Сумма необязательного выкупа в таком случае будет составлять € 170 млн. Помешать трансферу может Дембеле, не желающий покидать стан каталонцев.
При втором варианте сине-гранатовые заплатят за аренду 27-летнего бразильца € 40 млн и будут обязаны его выкупить за € 170 млн в конце сезона.
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в «ПСЖ». В минувшем сезоне на клубном уровне бразилец забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.
- 25 августа 2019
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