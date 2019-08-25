«Монако» — «Ним»: Головин выйдет на поле с первых минут

Тренерские штабы «Монако» и «Нима» определились с составами на матч 3-го тура французской Лиги 1.

«Монако»: Леком, Глик, Бадьяшиль, Жемерсон, Балло-Туре, Головин, Силва, Оньекуру, Мартинш, Бен-Йеддер, Слимани.

Запасные: Бенальо, Панцо, Траоре, Бошилья, Пеллегри, Кейта, Диаш.

«Ним»: Бернардони, Мигель, Ландре, Алакуш, Пакье, Фомба, Ферхат, До, Валь, Филиппото, Рипар.

Запасные: Диас, Сент-Люс, Гессум, Сарр, Стояновски, Дулевич, Данке.

Матч «Монако» — «Ним» состоится сегодня, 25 августа, в Фонвьее на стадионе «Луи II». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

«Ним» и «Монако» пока не набрали ни одного очка в чемпионате Франции в нынешнем сезоне. Команды занимают последние два места в турнирной таблице первенства.