Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Монако» — «Ним»: Головин выйдет на поле с первых минут

«Монако» — «Ним»: Головин выйдет на поле с первых минут
Футбол / Франция 0

Тренерские штабы «Монако» и «Нима» определились с составами на матч 3-го тура французской Лиги 1.

«Монако»: Леком, Глик, Бадьяшиль, Жемерсон, Балло-Туре, Головин, Силва, Оньекуру, Мартинш, Бен-Йеддер, Слимани.

Запасные: Бенальо, Панцо, Траоре, Бошилья, Пеллегри, Кейта, Диаш.

«Ним»: Бернардони, Мигель, Ландре, Алакуш, Пакье, Фомба, Ферхат, До, Валь, Филиппото, Рипар.

Запасные: Диас, Сент-Люс, Гессум, Сарр, Стояновски, Дулевич, Данке.

Матч «Монако» — «Ним» состоится сегодня, 25 августа, в Фонвьее на стадионе «Луи II». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

«Ним» и «Монако» пока не набрали ни одного очка в чемпионате Франции в нынешнем сезоне. Команды занимают последние два места в турнирной таблице первенства.

«Монако» кошмарно начал сезон. Головин опять будет бороться за выживание
Два раза по 0:3 – и «Монако» на дне таблицы. Дежавю.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент