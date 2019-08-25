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ЦСКА — «Ахмат»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

ЦСКА — «Ахмат»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стратовые составы ЦСКА и грозненского «Ахмата» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 25 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Ахметов, Кучаев, Обляков, Бийол, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Карпов, Шарлия, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Нисимура.

«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Анхель, Нижич, Иванов, Бериша, Роши, Швец, Исмаэл, Садулаев, Харин.

Запасные: Городов, Гиголаев, Мусалов, Кадыров, Гащенков, Шиманьски, Михалик, Митришев, Мбенг, Понсе.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступят Валерий Данченко и Рустам Мухтаров. Резервный рефери — Антон Фролов.

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