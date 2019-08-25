Сульшер: Погба не станет Кином, Вероном, Скоулзом, Гиггзом и Кантона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер считает, что полузащитник Поль Погба несправедливо подвергается критике.
«Как я уже говорил раньше, когда подписываешь контракт с «Манчестер Юнайтед», становишься манком. Однажды став им, остаёшься навсегда. Поль делает всё ради клуба каждую неделю.
Он ожидает многого от себя, так что я не расстроен. Мы многого ждём от него, но знаем, что не сможем получить Роя Кина, Верона, Скоулза, Гиггза и Кантона в одном футболисте. Это сложно, но Погба — топ-игрок.
Люди ожидают, что он будет делать абсолютно всё на футбольном поле, но у него очень много качеств. В этом году мы видим в его исполнении то, чего не видели в прошлом сезоне. Поль — лидер команды. Ожидаю, что фанаты будут его поддерживать», — цитирует Сульшера AS.
- 25 августа 2019
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