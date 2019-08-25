«Борнмут» — «Манчестер Сити»: Зинченко сыграет с первых минут

«Манчестер Сити» объявил стартовый состав на матч 3-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом». Встреча состоится сегодня, 25 августа, на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте, прямая видеотрансляция начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Лапорт, Зинченко, Гюндоган, Давид Сильва, Де Бёйне, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. В роли его ассистентов выступят Скотт Леджер и Саймон Лонг. Резервным рефери на эту встречу назначен Саймон Хупер.



«Манчестер Сити» набрал 4 очка в 2 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Борнмут» (4) — на 8-м месте.