«Борнмут» — «Манчестер Сити»: Зинченко сыграет с первых минут
«Манчестер Сити» объявил стартовый состав на матч 3-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом». Встреча состоится сегодня, 25 августа, на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте, прямая видеотрансляция начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Лапорт, Зинченко, Гюндоган, Давид Сильва, Де Бёйне, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. В роли его ассистентов выступят Скотт Леджер и Саймон Лонг. Резервным рефери на эту встречу назначен Саймон Хупер.
«Манчестер Сити» набрал 4 очка в 2 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Борнмут» (4) — на 8-м месте.
- 25 августа 2019
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