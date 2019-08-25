Быстров сравнил игрока «Краснодара» Берга с сосной

Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров подшутил над нападающим «быков» Маркусом Бергом.

После матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Локомотив» (1:1) Быстров опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию сосны и написал «Берг.м #краснадар». На втором фото он задал пользователям социальной сети вопрос, лучше ли сосна, чем Берг.

Шутка Быстрова Фото: «Инстаграм»

Шутка Быстрова Фото: «Инстаграм»

Напомним, Берг стал игроком «Краснодара» в середине июля, заключив с клубом однолетнее соглашение на правах свободного агента. Ранее 33-летний швед выступал за «Аль-Айн», «Панатинаикос», ПСВ, «Гамбург», «Гронинген» и «Гётеборг».

В нынешнем сезоне Маркус принял участие в 7 матчах, но не отметился ни забитыми мячами, ни результативными передачами.