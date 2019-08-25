Глушаков испытывает дискомфорт в задней мышце бедра

Пресс-служба грозненского «Ахмата» прокомментировала отсутствие в составе полузащитника Дениса Глушакова на выездной матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

«У Глушакова мышечный дискомфорт в задней мышце бедра. Решили не рисковать, но ничего серьёзного, через пару дней вернётся к тренировкам», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе «Ахмата».

Матч ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 25 августа, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Армейцы», набрав 10 очков, занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, команда из Грозного (7) — 12-е.