Корреспондент «Матч ТВ» дважды попал под мощную струю воды в прямом эфире

Корреспондент телеканала «Матч ТВ» Евгений Евневич выбрал неудачное время для репортажа перед встречей 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ахмат».

Система полива газона начала работать во время прямого эфира и два раза сильно облила журналиста. Несмотря на это, он продолжил рассказывать о предстоящем матче.

Видео можно посмотреть на странице Дениса Казанского в «Твиттере».

Матч ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 25 августа, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Армейцы», набрав 10 очков, занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, команда из Грозного (7) — 12-е.