Агуэро оформил дубль в матче с «Борнмутом», забив в касание. Видео

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» – «Манчестер Сити» гости увеличили преимущество на 64-й минуте – 3:1. Второй гол во встрече забил нападающий Серхио Агуэро.



Защитникам «Борнмута» удалось прервать проход Давида Сильвы, но мяч отскочил к Агуэро, и тот поразил ворота с линии вратарской.

Видео доступно на «Чемпионате».



3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.



Вчера, 24 августа, «Челси» в гостях обыграл «Норвич Сити» – 3:2, «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» – 1:2, «Шеффилд Юнайтед» на своём поле потерпел поражение от «Лестер Сити» – 1:2, «Уотфорд» дома проиграл «Вест Хэм Юнайтед» – 1:3. «Ливерпуль» на своём поле был сильнее «Арсенала» – 3:1.



Сегодня также встретятся «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон» – «Бёрнли».