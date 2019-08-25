Руководство «Краснодара» осудило действия фанатов, освиставших Берга и Смолова

Коммерческий директор, директор академии «Краснодара» Арам Фундукян прокомментировал действия некоторых болельщиков команды, которые во время домашнего матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1) освистали нападающего Маркуса Берга и форварда «железнодорожников» Фёдора Смолова.

«Уважаемые болельщики! Я выражаю общее мнение руководства клуба. В перерыве матча с «Локомотивом» часть публики свистела Маркусу Бергу. Мы привыкли, что в нашем клубе освистывают только тех, кто не отдаётся на поле, а это никак не относится к Маркусу. Всем футболистам требуется время на адаптацию в новой команде. Вспомните, как вы критиковали Уроша. А сегодня он капитан и основной защитник клуба. Также вы ругали Фьола, а сейчас он проводит хорошие матчи. Вандерсону потребовался год, чтобы стать тем Вандерсоном, которого мы любим.

Мы благодарны, что Маркус присоединился к нашей команде, потому что один из наших форвардов молод, а второй подвержен травмам. Мы были в жёстких рамках фэйр-плей, поэтому подписать годовой контракт с опытным игроком было для нас большой удачей. Мы видим его отношение на тренировках. Видим, как много он работает на поле и уже сейчас приносит немало пользы. Просто иногда не нужно слушать диванных аналитиков, а анализировать игру самим и прислушиваться к мнению наших тренеров.

Вчера после ничейной игры с «Локомотивом» все сказали, что атмосфера на стадионе была потрясающей. И её создаете вы. Но, освистывая Маркуса Берга, вы не приносите пользы клубу. Наоборот, поддержка сейчас ему нужна больше, чем любому другому.

И ещё. Мы всегда были клубом, который уважает свою историю. Когда вчера часть болельщиков плохо встретила Фёдора Смолова, это было неприятно. Хочу напомнить, что он двукратный лучший бомбардир чемпионата России в составе «Краснодара». Он доставил нам много счастливых минут. Надеюсь, когда Фёдор приедет к нам в следующий раз, мы встретим его подобающим образом», — написал Фундукян на своей странице в «Инстаграме».