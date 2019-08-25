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«Крылья» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 25 августа в 19:00

«Крылья» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 25 августа в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 25 августа, на стадионе «Самара Арена» в Самаре состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Крылья Советов» — «Спартак». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступят Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).

«Спартак», набрав 11 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (6) — 13-е.

Следить за положением команд в турнирной таблице Премьер-Лиги можно на «Чемпионате». Календарь российского первенства доступен здесь.

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