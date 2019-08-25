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«Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
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«Ростов» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся 25 августа в 19:00

«Ростов» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся 25 августа в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 25 августа, на стадионе «Ростов Арена» в Ростов-на-Дону состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Ростов» — «Рубин». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Рубин» на «Чемпионате

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли ассистентов выступят Дмитрий Мосякин (Москва) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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