«Ростов» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся 25 августа в 19:00

Сегодня, 25 августа, на стадионе «Ростов Арена» в Ростов-на-Дону состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Ростов» — «Рубин». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Рубин» на «Чемпионате

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли ассистентов выступят Дмитрий Мосякин (Москва) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».