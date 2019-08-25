Неймар не попал в заявку «ПСЖ» на третий матч Лиги 1 подряд

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не вошёл в заявку команды на матч 3-го тура чемпионата Франции с «Тулузой».

По официальной версии, футболист восстанавливается после травмы. Впрочем, ранее главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что Неймар не будет выходить на поле, пока не прояснится ситуация с его будущим.

Напомним, что бразилец решил покинуть клуб в летнее трансферное окно. Интерес к нему проявляют «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

В прошлом сезоне 27-летний нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.