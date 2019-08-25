Неймар не попал в заявку «ПСЖ» на третий матч Лиги 1 подряд
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не вошёл в заявку команды на матч 3-го тура чемпионата Франции с «Тулузой».
По официальной версии, футболист восстанавливается после травмы. Впрочем, ранее главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что Неймар не будет выходить на поле, пока не прояснится ситуация с его будущим.
Напомним, что бразилец решил покинуть клуб в летнее трансферное окно. Интерес к нему проявляют «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
В прошлом сезоне 27-летний нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.
«Барселона» собирается предложить «ПСЖ» два варианта трансфера Неймара
- 25 августа 2019
-
18:00
-
17:58
-
17:58
-
17:56
-
17:45
-
17:43
-
17:37
-
17:34
-
17:28
-
17:22
-
17:16
-
17:15
-
17:00
-
16:54
-
16:47
-
16:33
-
16:32
-
16:20
-
16:09
-
16:06
-
15:59
-
15:50
-
15:44
-
15:30
-
15:27
-
15:22
-
15:17
-
14:53
-
14:44
-
14:26
-
14:15
-
14:00
-
13:58
-
13:56
-
13:32
Партнерский контент