«Ростов» — «Рубин»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и казанского «Рубина» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 25 августа, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

"Ростов": Бабурин, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн, Саплинов, Глебов, Еремёнко, Ионов, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Фролкин, Вилюш, Зуев, Хаджикадунич, Прошляков, Логашов, Долгов.

"Рубин": Дюпин, Данченко, Плиев, Сорокин, Степанов, Башкиров, Коновалов, Подберёзкин, Зурико, Марков, Микелтадзе.

Запасные: Волк, Коновалов, Старфельт, Кварацхелия, Денисов, Агапов, Седов, Макаров, Акбашев, Закиров.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли ассистентов выступят Дмитрий Мосякин (Москва) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).