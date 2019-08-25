Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Уилсон забил «МС» шикарным ударом со штрафного в девятку. Видео

Уилсон забил «МС» шикарным ударом со штрафного в девятку. Видео
Футбол / Англия 0

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» – «Манчестер Сити» хозяева отыграли один мяч на 45+3-й минуте, сделав счёт 1:2. Отличился полузащитник Гарри Уилсон.

Уилсон отправил мяч в ворота красивым прямым ударом со штрафного над стенкой в девятку.

Видео доступно на «Чемпионате».

3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.

Вчера, 24 августа, «Челси» в гостях обыграл «Норвич Сити» – 3:2, «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» – 1:2, «Шеффилд Юнайтед» на своём поле потерпел поражение от «Лестер Сити» – 1:2, «Уотфорд» дома проиграл «Вест Хэм Юнайтед» – 1:3. «Ливерпуль» на своём поле был сильнее «Арсенала» – 3:1.

Сегодня также пройдут матчи «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон» – «Бёрнли».

Агуэро оформил дубль в матче с «Борнмутом», забив в касание. Видео
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент