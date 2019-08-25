Уилсон забил «МС» шикарным ударом со штрафного в девятку. Видео

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» – «Манчестер Сити» хозяева отыграли один мяч на 45+3-й минуте, сделав счёт 1:2. Отличился полузащитник Гарри Уилсон.
Уилсон отправил мяч в ворота красивым прямым ударом со штрафного над стенкой в девятку.
Видео доступно на «Чемпионате».
3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.
Вчера, 24 августа, «Челси» в гостях обыграл «Норвич Сити» – 3:2, «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» – 1:2, «Шеффилд Юнайтед» на своём поле потерпел поражение от «Лестер Сити» – 1:2, «Уотфорд» дома проиграл «Вест Хэм Юнайтед» – 1:3. «Ливерпуль» на своём поле был сильнее «Арсенала» – 3:1.
Сегодня также пройдут матчи «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон» – «Бёрнли».
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