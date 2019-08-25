«Монако» с Головиным упустил победу в матче Лиги 1 с «Нимом»

В матче 3-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Нимом». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако. Итоговый счёт матча — 2:2.
Полузащитник «Монако» Александр Головин принял участие в обоих голах своей команды. На 39-й минуте встречи 23-летний хавбек отдал мяч на Генри Оньекуру, а уже тот ассистировал Исламу Слимани. На 45+1-й минуте россиянин отпасовал на Виссама Бен-Йеддера, тот отдал передачу Желсону Мартиншу. Португалец пробил, его удар был заблокирован, но первым на добивании оказался Бей-Йеддер. Удар форварда стал результативным.
После перерыва против хозяев сыграло удаление их защитника Жемерсона на 55-й минуте. Гости воспользовались численным преимуществом на 70-й и 82-й минутах. В первом случае забитым мячом отметился Ромен Филиппото, а во втором — Кевен Данке.
- 25 августа 2019
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