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«Монако» с Головиным упустил победу в матче Лиги 1 с «Нимом»

«Монако» с Головиным упустил победу в матче Лиги 1 с «Нимом»
Футбол / Франция 0

В матче 3-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Нимом». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако. Итоговый счёт матча — 2:2.

Полузащитник «Монако» Александр Головин принял участие в обоих голах своей команды. На 39-й минуте встречи 23-летний хавбек отдал мяч на Генри Оньекуру, а уже тот ассистировал Исламу Слимани. На 45+1-й минуте россиянин отпасовал на Виссама Бен-Йеддера, тот отдал передачу Желсону Мартиншу. Португалец пробил, его удар был заблокирован, но первым на добивании оказался Бей-Йеддер. Удар форварда стал результативным.

После перерыва против хозяев сыграло удаление их защитника Жемерсона на 55-й минуте. Гости воспользовались численным преимуществом на 70-й и 82-й минутах. В первом случае забитым мячом отметился Ромен Филиппото, а во втором — Кевен Данке.

Франция - Лига 1. 3-й тур
25 августа 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Монако
Монако
2 : 2
Ним
Ним
1:0 – Слимани – 39, 2:0 – Бен-Йеддер – 45+1, 2:1 – Филиппото – 70, 2:2 – Данке – 82
Удаления: Жемерсон, 55 – нет
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