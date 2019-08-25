Дубль Агуэро принёс победу «Манчестер Сити» в матче с «Борнмутом»
В матче 3-го тура чемпионата Англии «Борнмут» уступил «Манчестер Сити» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Борнмуте на стадионе «Дин Корт». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер.
Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором гола стал Серхио Агуэро, которому ассистировал Кевин де Брёйне. На 43-й минуте преимущество «горожан» увеличил Рахим Стерлинг с передачи Давида Сильвы. Перед самым свистком на перерыв хозяева сократили разрыв в счёте благодаря голу Гарри Уилсона. В середине второго тайма окончательный счёт установил Агуэро, оформивший дубль. Голевой передачей вновь отметился Сильва.
«Манчестер Сити», набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Борнмут» (4) — на 10-м месте.
- 25 августа 2019
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