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Дубль Агуэро принёс победу «Манчестер Сити» в матче с «Борнмутом»

Дубль Агуэро принёс победу «Манчестер Сити» в матче с «Борнмутом»
Футбол / Англия 0

В матче 3-го тура чемпионата Англии «Борнмут» уступил «Манчестер Сити» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Борнмуте на стадионе «Дин Корт». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер.

Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором гола стал Серхио Агуэро, которому ассистировал Кевин де Брёйне. На 43-й минуте преимущество «горожан» увеличил Рахим Стерлинг с передачи Давида Сильвы. Перед самым свистком на перерыв хозяева сократили разрыв в счёте благодаря голу Гарри Уилсона. В середине второго тайма окончательный счёт установил Агуэро, оформивший дубль. Голевой передачей вновь отметился Сильва.

«Манчестер Сити», набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Борнмут» (4) — на 10-м месте.

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
25 августа 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Борнмут
Борнмут
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 – Агуэро – 15, 0:2 – Стерлинг – 43, 1:2 – Уилсон – 45+3, 1:3 – Агуэро – 64
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