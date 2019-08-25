Сергей Жуков: ЦСКА — одна из самых молодых команд РПЛ, но «Спартак» хорохорится

Известный певец и болельщик ЦСКА Сергей Жуков поделился мнением о перспективах «армейцев» побороться за трофеи в сезоне-2019/20.

«Мы будем поддерживать ЦСКА в любом составе. Приятно, что мы одна из самых молодых команд в РПЛ. Хотя «Спартак» тоже молодится, хорохорится. Состав у ЦСКА очень быстро сменился. Те имена, которые были десятилетиями, исчезли за один сезон. Это был большой шок, когда пришла эта молодёжь, было страшно, все думали – боже! Но потом начало получаться у каждого, каждый болельщик знает любое имя. Все футболисты – желанные игроки в других странах, начиная с Чалова. Жаль, что всегда приходится расставаться. Мы готовим прекрасных футболистов, а потом они разъезжаются. Будем надеяться, что этот состав сыграется ещё лучше.

Они способны уже в этом сезоне что-то выиграть, будем болеть. Открою внутренний секрет: когда говорим с Акинфеевым на эту тему, он говорит, что абсолютно всё равно на очки и счета матчей. Это вроде бы странно, но с опытом и возрастом понимаешь, что важнее другие вещи – общая история. Посмотрите на карьеру Игоря. Он наконец может играть без травм. Для многих сейчас стало важнее, чтобы игра была качественнее. Не победить любой ценой, сломать всех или сломаться самому, а показать качество. От этого становится интереснее. Может, мы придём к такому нормальному футболу. Потому что вспомните, когда Игоря ломали в ранние годы, это был просто кошмар. Страсти были каждую секунду. Футбол должен быть чем-то массовым. Посмотрите, сколько детей на стадионе, просят не ругаться матом. А раньше все курили на стадионе, стоял смог, а сейчас все приходят с семьями, в шарфах. Это круто", — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.