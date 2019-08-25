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Сергей Жуков: Чалову сначала нужно принести трофей ЦСКА, а потом ехать в Англию

Сергей Жуков: Чалову сначала нужно принести трофей ЦСКА, а потом ехать в Англию
Футбол / РПЛ 0

Известный певец и болельщик ЦСКА Сергей Жуков поделился мнением о возможном переходе форварда «армейцев» Фёдора Чалова в один из клубов английской Премьер-лиги.

«Мне не хотелось бы, чтобы Чалов уехал в Англию. Но мы не можем рассуждать за игрока, тренера, агента. Развиваться – важно и круто. Но сначала нужно принести трофей команде, а потом ехать», — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в конце летнего трансферного окна в Англии Чалов мог перейти в «Кристал Пэлас», однако переход так и не состоялся. Также россиянином интересовались «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур». Ранее сообщалось, что за Чаловым активно следят «Монако», «Лацио» и «Валенсия».

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