Рахимов — об отсутствии Глушакова в игре с ЦСКА: в центре нужны мобильные игроки
Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал поражение в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:3).
«Исполнительское мастерство ЦСКА было выше. Глушаков? В центре нужны мобильные, играющие футболисты. Потеря любого игрока значима. Они могут сохранять мячи, пройти один в один, имеют опыт игры на высоком уровне. Такие потери будут сказываться. Не могу утверждать, сыграет ли Денис в следующем туре, я не врач», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В турнирной таблице Премьер-Лиги «Ахмат» занимает 12-е место. В активе команды из Грозного 7 очков. В следующем туре подопечные Рахимова сыграют на своём поле с «Тамбовом». Встреча состоится 31 августа.
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- 25 августа 2019
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