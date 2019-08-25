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Рахимов — об отсутствии Глушакова в игре с ЦСКА: в центре нужны мобильные игроки

Рахимов — об отсутствии Глушакова в игре с ЦСКА: в центре нужны мобильные игроки
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал поражение в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:3).

«Исполнительское мастерство ЦСКА было выше. Глушаков? В центре нужны мобильные, играющие футболисты. Потеря любого игрока значима. Они могут сохранять мячи, пройти один в один, имеют опыт игры на высоком уровне. Такие потери будут сказываться. Не могу утверждать, сыграет ли Денис в следующем туре, я не врач», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В турнирной таблице Премьер-Лиги «Ахмат» занимает 12-е место. В активе команды из Грозного 7 очков. В следующем туре подопечные Рахимова сыграют на своём поле с «Тамбовом». Встреча состоится 31 августа.

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