Сергей Жуков: у Акинфеева нет крыльев за спиной, он без пафоса, не король

Известный певец и болельщик ЦСКА Сергей Жуков поделился мнением о своём друге и голкипере «армейцев» Игоре Акинфееве.

«Уверен, что Акинфеев может быть тренером. Ему нужно пару лет потренировать детей, молодёжь. Но одного его слова достаточно людям. Уважение не покупается. К примеру, вот новый тренер с регалиями, но его не уважают, ничего не получится. Если заходит Игорь и говорит собрались, то собираются все. Давайте попробуем, а вдруг.

Что касается того, что он не попробовал себя в Европе, то когда начались первые истории после чемпионата Европы в 2008 году, Игорь говорил: «Куда я? Как?». Он очень приземлённый человек, нет крыльев за спиной, без пафоса, не король. Он не может уехать один, без семьи. Даже он, думаю, не очень сожалеет. Всегда было хорошо здесь.

Есть, конечно, что Игорь расстраивается, когда команда выигрывает, но он сам пропускает. Нонсенс, когда проиграла команда – козёл вратарь. А когда выиграла, Чалов – молодец, образно. Я не понимаю такого. Вы либо разденьтесь, либо оденьтесь. Один вратарь не играет. Есть люди на поле, чтобы команда не пропускала – не вратарь. Если вы все ушли от вратаря, то, конечно, он пропустит все мячи. Поэтому ему обидно. Он злой, что на пустом месте создают вещи, в которых он спокойно мог бы не волноваться, а не выходит. Есть моменты, когда он сам виноват, но он это честно признаёт. Но чаще защита неидеальна в самых простых ситуациях, поэтому ему обидно. Посмотрите на количество его сухих матчей", — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.