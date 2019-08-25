Рахимов — о матче с ЦСКА: «Ахмат» не должен был ломаться психологически

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал поражение в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:3).

«Пенальти на Роши? Один эпизод может развернуть всё. Мы достаточно организованно играли в обороне в первом тайме. Не было ситуаций, а в концовке получили гол. Вроде мяч на фланге, выходить соперники оттуда не должны, игрок спиной стоит в бровку — и умудряется отдать передачу. Мы не страхуем, не возвращаемся, прострел, гол.

Во втором тайме вышли с хорошим настроем. Сразу 100-процентный момент, когда бил Иванов. Сами виноваты: раньше времени начали радоваться, а мяч ещё не залетел. Второй гол выбил нас минут на 10-15 минут из нормального психологического состояния. Перестали контролировать ситуацию, стали нервничать, ошибаться, играть авантюрно. В этот отрезок уместился и третий мяч. Не должны были ломаться психологически.

Мне показалось, в эпизоде с одним из голов был офсайд, хотя утверждать не могу. Показалось, Чалов был за спиной у нашего игрока. Но этот момент не видел, вот с пенальти — да", — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.