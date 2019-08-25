Гончаренко рассказал о состоянии травмированных игроков ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как обстоят дела с травмированными игроками «армейского» клуба.
«Сигурдссон с Дзагоевым вроде как тренируются. Оценим состояние Арнора на неделе. Возможно, ему ещё придётся пройти лечение. Но надеемся, к Туле подойдёт. Как и Васин.
С Набабкиным сложнее: мышечное повреждение, боюсь, это несколько недель. Может, к осенней части подойдёт Дзагоев. Вроде Алан уже здоров, ждём в его лице подкрепление. Рука Шарлии? Это не та травма, из-за которой пропускают матчи», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Победа позволила ЦСКА подняться на 4-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе «армейцев» стало 13 очков. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Арсеналом» (1 сентября).
- 25 августа 2019
-
19:31
-
19:31
-
19:27
-
19:26
-
19:21
-
19:15
-
19:14
-
19:12
-
19:12
-
19:11
-
19:09
-
19:05
-
19:03
-
19:02
-
18:56
-
18:55
-
18:43
-
18:31
-
18:24
-
18:24
-
18:15
-
18:00
-
17:58
-
17:58
-
17:56
-
17:45
-
17:43
-
17:37
-
17:34
-
17:28
-
17:22
-
17:16
-
17:15
-
17:00
-
16:54