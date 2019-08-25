Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гончаренко рассказал о состоянии травмированных игроков ЦСКА

Гончаренко рассказал о состоянии травмированных игроков ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как обстоят дела с травмированными игроками «армейского» клуба.

«Сигурдссон с Дзагоевым вроде как тренируются. Оценим состояние Арнора на неделе. Возможно, ему ещё придётся пройти лечение. Но надеемся, к Туле подойдёт. Как и Васин.

С Набабкиным сложнее: мышечное повреждение, боюсь, это несколько недель. Может, к осенней части подойдёт Дзагоев. Вроде Алан уже здоров, ждём в его лице подкрепление. Рука Шарлии? Это не та травма, из-за которой пропускают матчи», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Победа позволила ЦСКА подняться на 4-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе «армейцев» стало 13 очков. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Арсеналом» (1 сентября).

Гончаренко: рад победе, учитывая, что ЦСКА давно не выигрывал в недельном цикле
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент