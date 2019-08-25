Гончаренко рассказал о состоянии травмированных игроков ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как обстоят дела с травмированными игроками «армейского» клуба.



«Сигурдссон с Дзагоевым вроде как тренируются. Оценим состояние Арнора на неделе. Возможно, ему ещё придётся пройти лечение. Но надеемся, к Туле подойдёт. Как и Васин.



С Набабкиным сложнее: мышечное повреждение, боюсь, это несколько недель. Может, к осенней части подойдёт Дзагоев. Вроде Алан уже здоров, ждём в его лице подкрепление. Рука Шарлии? Это не та травма, из-за которой пропускают матчи», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Победа позволила ЦСКА подняться на 4-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе «армейцев» стало 13 очков. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Арсеналом» (1 сентября).