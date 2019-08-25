Шарлия: 2 очка в последних 2 матчах — это катастрофа, сегодня нужна была победа

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:0).
«Мы знаем, что в последних двух играх у нас только одно очко. Это катастрофа. Сегодня нужна была только победа, с таким настроем на матч с первых минут и вышли. Надо продолжать в том же духе
Марио забил в наилучшее время. После этого игра пошла атакующая, у соперника больше не было необходимости сидеть в обороне. У нас появилось много возможностей для атак, и мы реализовали свои моменты.
Я доволен своей игрой. Когда выходишь в первом тайме в таком формате без должной разминки, очень тяжело. В целом я рад за команду и всем доволен. Рука? Это было очень больно. Сделал подкат, и рука пошла по газону. Соперник на неё наступил", — передаёт слова Шарлии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 25 августа 2019
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