Обляков: ЦСКА играл хорошо и мог забить «Ахмату» ещё больше

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура чемпионата России с «Ахматом» (3:0).
«Играли хорошо, могли забивать ещё больше. Держали игру под контролем, создавали моменты. Что касается стандартов, всегда подаю, как умею, не всегда получается.
Бийол очень неплохо адаптируется к роли центрального нападающего. В нападении он может больше голов забивать, быть ближе к атаке. Молодым футболистам интересно поиграть на разных позициях.
Сегодня могли забить больше, в прошлых играх этого не получалось. Идеальных игр не бывает, помарки бывают всегда. По поводу гола Чалова, который он забил головой, Чалов — нападающий, должен уметь забивать и ногами, и головой.
Не вспоминаем игру с «Сочи», это хорошая команда, они неплохо играли с нами", — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 25 августа 2019
-
21:05
-
21:00
-
20:59
-
20:55
-
20:47
-
20:33
-
20:27
-
20:25
-
20:22
-
20:17
-
20:10
-
20:06
-
19:54
-
19:53
-
19:49
-
19:49
-
19:40
-
19:38
-
19:31
-
19:31
-
19:27
-
19:26
-
19:21
-
19:15
-
19:14
-
19:12
-
19:12
-
19:11
-
19:09
-
19:05
-
19:03
-
19:02
-
18:56
-
18:55
-
18:43