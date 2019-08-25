Обляков: ЦСКА играл хорошо и мог забить «Ахмату» ещё больше

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура чемпионата России с «Ахматом» (3:0).

«Играли хорошо, могли забивать ещё больше. Держали игру под контролем, создавали моменты. Что касается стандартов, всегда подаю, как умею, не всегда получается.

Бийол очень неплохо адаптируется к роли центрального нападающего. В нападении он может больше голов забивать, быть ближе к атаке. Молодым футболистам интересно поиграть на разных позициях.

Сегодня могли забить больше, в прошлых играх этого не получалось. Идеальных игр не бывает, помарки бывают всегда. По поводу гола Чалова, который он забил головой, Чалов — нападающий, должен уметь забивать и ногами, и головой.

Не вспоминаем игру с «Сочи», это хорошая команда, они неплохо играли с нами", — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.