«Арсенал» Тула — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся 25 августа в 21:30

Сегодня, 25 августа, на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Арсенал» — «Оренбург». Начало — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Оренбург» на «Чемпионате

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберцев. В роли ассистентов выступят Николай Богац (Люберцы) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».