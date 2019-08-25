«Арсенал» Тула — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся 25 августа в 21:30
Сегодня, 25 августа, на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Арсенал» — «Оренбург». Начало — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Оренбург» на «Чемпионате
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберцев. В роли ассистентов выступят Николай Богац (Люберцы) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).
С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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