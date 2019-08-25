Марио Фернандес: впервые в карьере забил в двух матчах подряд
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:0). В этой встрече футболист стал автором одного из голов.
«Счастлив, что забил и помог команде. Мне вручили второй приз как лучшему игроку матча. Я впервые в карьере забил в двух официальных матчах подряд. Стал ли я больше бить? Просто так складывается. Тренер даёт достаточную свободу на поле, а я стараюсь оправдывать доверие», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Победа позволила ЦСКА подняться на 4-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе «армейцев» стало 13 очков. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Арсеналом» (1 сентября).
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