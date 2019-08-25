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Дубль Лебеденко принёс «Торпедо» победу над «Енисеем» в матче ФНЛ

Дубль Лебеденко принёс «Торпедо» победу над «Енисеем» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Московское «Торпедо» одержало победу над красноярским «Енисеем» в матче 10-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова. Итоговый счёт матча — 2:0.

Героем встречи стал форвард хозяев Игорь Лебеденко, который отметился дублем. 36-летний нападающий московской команды поразил ворота Михаила Опарина на 9-й и 21-й минутах матча.

«Торпедо» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ: в 10 матчах московская команда набрала 25 очков. «Енисей» с 6 очками в активе занимает последнее, 20-е место. В следующем туре лидер первенства сыграет на выезде с волгоградским «Ротором». Игра состоится 31 августа. В этот же день «Енисей» дома сыграет с «Чайкой» (Песчанокопское).

ФНЛ - Первый дивизион. 10-й тур
25 августа 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Торпедо Москва
Москва
2 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 – Лебеденко – 9, 2:0 – Лебеденко – 21
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