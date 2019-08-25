Дубль Лебеденко принёс «Торпедо» победу над «Енисеем» в матче ФНЛ
Московское «Торпедо» одержало победу над красноярским «Енисеем» в матче 10-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова. Итоговый счёт матча — 2:0.
Героем встречи стал форвард хозяев Игорь Лебеденко, который отметился дублем. 36-летний нападающий московской команды поразил ворота Михаила Опарина на 9-й и 21-й минутах матча.
«Торпедо» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ: в 10 матчах московская команда набрала 25 очков. «Енисей» с 6 очками в активе занимает последнее, 20-е место. В следующем туре лидер первенства сыграет на выезде с волгоградским «Ротором». Игра состоится 31 августа. В этот же день «Енисей» дома сыграет с «Чайкой» (Песчанокопское).
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