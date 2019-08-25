Регбийный приём, поваливший Кейна в штрафной, не привёл к пенальти. Видео

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед» при счёте 1:0 в пользу гостей их защитник Джамал Ласселлс упал в ноги нападающему соперника Гарри Кейну и повалил его на газон в штрафной, не коснувшись мяча. Но судья не увидел в этом эпизоде нарушения правил.
Видео доступно на «Чемпионате».
3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.
Вчера, 24 августа, «Челси» в гостях обыграл «Норвич Сити» – 3:2, «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» – 1:2, «Шеффилд Юнайтед» на своём поле потерпел поражение от «Лестер Сити» – 1:2, «Уотфорд» дома проиграл «Вест Хэм Юнайтед» – 1:3. «Ливерпуль» на своём поле был сильнее «Арсенала» – 3:1.
25 августа «Манчестер Сити» на выезде взял верх над «Борнмутом» – 3:1. Сегодня также встречаются «Вулверхэмптон» с «Бёрнли».
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