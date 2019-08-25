Д. Комбаров: в матче со «Спартаком» дёрнул приводящую мышцу и решил замениться

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, почему его заменили на 15-й минуте матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (в данный момент счёт 1:0, перерыв).



«Дёрнул приводящую мышцу, почувствовал острую боль и решил поменяться, чтобы не рисковать и не подводить команду. Дальше бегать на одной ноге, думаю, не было смысла. Божович спросил: „Что, приводящая?“. У меня в прошлом матче была такая проблема — видимо, не до конца залечил. На неделе чувствовал себя нормально, но в игре выкладываешься на сто процентов. Видимо, где-то порвался», — сказал Комбаров в эфире телеканала «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне 32-летний Комбаров провёл семь матчей в чемпионате России и получил две жёлтые карточки.