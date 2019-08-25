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Умяров: Шюррле — игрок топ-уровня, большое удовольствие играть с ним

Умяров: Шюррле — игрок топ-уровня, большое удовольствие играть с ним
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о первом тайме матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

«Как взаимодействуем в паре с чемпионом мира? А что, Роман — чемпион мира? А, Шюррле, виноват. Это игрок топ-уровня, и большое удовольствие играть с такими футболистами, учиться чему-то. Поэтому в плюс всё.

В основном Кононов в перерывах говорит, что нужно играть низом. Первый тайм проходит вот так. Сейчас нужно добавить в реализации и забить свои голы", — сказал Умяров в эфире телеканала «Матч Премьер».

После первого тайма «Спартак» проигрывает «Крыльям Советов» со счётом 0:1. Единственный гол во встрече забил форвард самарской команды Александр Соболев с передачи Максима Канунникова.

Соболев открыл счёт в матче со «Спартаком», забив 6-й мяч в 7 матчах РПЛ
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