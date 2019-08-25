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«Арсенал» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
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21:30 Мск
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«Арсенал» — «Оренбург»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

«Арсенал» — «Оренбург»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Оренбурга» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 25 августа, на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Ткачёв, Чаушич, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Бауэр, Довбня, Берхамов, Кангва, Володько, Аджоев, Коне, Пантелеев, Банда, Денисов, К. Кангва.

"Оренбург": Руденко, Шахов, Сиваков, Афонин, Малых, Терехов, Мишкич, Аюпов, Черных, Скофлек, Деспот.
Запасные: Довбня, Чуканов, Москвичёв, Фамейе, Кулишев, Козлов, Маляров, Галаджан.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберцев. В роли ассистентов выступят Николай Богац (Люберцы) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).

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